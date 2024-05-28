اردول: المهم تسقط كتائب الجنجويد رغم انفهم!!

ماذا لو أنشد أستاذنا أزهري محمد علي قصيدته الشهيرة – خريف الدم- في مؤتمر اديس وقال يا دمنا المسفوح قبائل العيد- نحنى بي موتنا بنزيد- والبموت شان وطنو ما مات -بتولد من أول جديد- إنت بتكيد والشعب يفعل ما يريد- وختمها بعبارته الشهيرة (يحيا الكفاح وينبغي، وتسقط كتائب الجنجويد). هل كانوا سيهتفون له أم عليه !!!! المهم تسقط كتائب الجنجويد رغم انفهم… مبارك أردول

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