عقار: القوات المسلحة هي القوة الوحيدة المؤهلة لتحقيق السلام والإستقرار بالبلاد

مالك عقار

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير ان القوات المسلحة هي القوة الوحيدة المؤهلة لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان وتهيئة المناخ لمخاطبة القضايا السودانية المؤجلة.

وأوضح عقار ان الحرب الجارية الان بذورها وجذورها سودانية ، زرعت في أرض أمريكية وقُدّمت في الاتحاد الأوروبي ووُجّهت بأيدي عاملة من دولة الإمارات العربية نحو السودان.

وأضاف سيادته أن العالم الذي اعد لهذه الحرب لا يريد للسودان سيادةً على أراضيه بثرواتها المختلفة.

واستنكر عقار لدي مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصلح المجتمعي والسلام الدائم الذي نظمته مفوضية السلام بمقر أمانة ولاية البحر الأحمر استنكر دعوة وزير الخارجية الأمريكي للعودة الى منبر جدة للتفاوض وقال ” لن نذهب إلى جدة ومن يريد ذلك فعليه ان يقتلنا في بلدنا ويحمل رفاتنا إلى جدة”.

وشدد سيادته على أن المرحلة الراهنة لا تتحمل تدخلات وتكالب الاحزاب السياسية على الساحة باجندتها المختلفة ويجب أن تكون الأولوية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار ثم التوجه نحو التراضي الوطني عبر الحوار السوداني السوداني.

ووصف عقار الوضع القائم بالبلاد بالمعقد في جوانبه الأمنية بعد دخول الحرب عامها الثاني مما يعطي قضية تحقيق الأمن والسلام للشعب السوداني الأولوية على كل القضايا الاخرى.

وأمن سيادته على دور الإدارة الأهلية في تعزيز السلم الاجتماعي لافتا إلى حوجتها الماسة إلى الكثير من الضوابط التي تمكنها من تفعيل دورها في تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

سونا