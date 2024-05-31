الحلو والمؤتمر السوداني: التأكيد على التزام الطرفين بمبدأ ثورة ديسمبر المجيدة

عقد حزب المؤتمر السوداني ووفد الحركة الشعبية – قيادة عبد العزيز الحلو اجتماعا واتفقا على: – تبادل الرؤى والأفكار خلال الاجتماع بروح التعاون مع التركيز على ضرورة إنهاء النزاعات بطرق سلمية – التأكيد على التزام الطرفين بمبدأ ثورة ديسمبر المجيدة والتحول الديمقراطي المدني مع الإصرار على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والمساواة. – عقد المزيد من اللقاءات بين الجانبان وأن يتم بذل المزيد من الخطوات الإيجابية الساعية نحو تحقيق السلام الدائم. الجزيرة – السودان

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