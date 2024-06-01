مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد شرطة محلية المناقل

في إطار جولاته التفقدية لمحليات الولاية قام اللواء شرطة عبدالإله أحمد علي مدير شرطة ولاية الجزيرة بزيارة لمحلية المناقل للوقوف على سير العمل الجنائي بشرطة محلية المناقل يرافقه العميد شرطة دكتور خالد محمد نور مدير دائرة الشؤون العامة. وكان في استقباله مدير شرطة محلية المناقل العقيد شرطة أحمد حسن عبدالله السني وضباط وضباط صف والجنود بمحلية المناقل.

وفي مستهل الزيارة استمع مدير مرور الولاية إلى تقرير مفصل عن الخطط التأمينية والإدارية لتهيئة بيئة العمل بالإضافة لحملات مكافحة الظواهر السالبة التي تستهدف أوكار الرذيلة والتي أسهمت كثيراً في بسط الأمن والطمأنينة لمواطن المحلية بالإضافة لضبط عدد مقدر من معتادي الإجرام وتطبيق مراقبة الشرطة لهم للحد من نشاطهم الإجرامي.

وكما خاطب قوة المحلية وأشاد بمستوى الأداء الوظيفي والجهود المبذولة بصورة تناسب وترضي مواطن المحلية خلال الفترة السابقة ، مؤكداً ضرورة بسط هيبة الدولة وتنفيذ البرامج والخطط التي تهدف إلى تحقيق الأمن والطمأنينة بالمحلية وحسن التعامل مع المواطنين .

كما تفقد خلال الزيارة قسم الأسرة والطفل، موجهاً بضرورة تكثيف العمل المنعي والأطواف الليلية والطواف على مراكز الإيواء للوافدين للولاية منعاً لاعتداء القوات المتمردة حتى يشعروا بالأمن والطمأنينة و ضرورة تكثيف العمل للكشف عن الخلايا النائمة وضبط المتفلتين والمتعاونين وضعاف النفوس حتى ينعم مواطن المحلية بالأمن والأمان.

المكتب الصحفي لشرطة السودان