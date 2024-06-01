مقتل مواطنين اثنين جراء اقتحام مليشيا الدعم السريع قرية “طليح الجبابيق”

قالت لجان مقاومة ود مدني بمقتل مواطنين اثنين جراء اقتحام مليشيا الدعم السريع قرية “طليح الجبابيق” ريفي أبو قوتة بغرض النهب وترويع المدنيين. الجزيرة – السودان

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