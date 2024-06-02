احتفالا بالذكرى الأولى لزواج الامير الحسين والاميرة رجوة.. نشر أول صور رسمية للأميرة تظهر حملها الاول

احتفالا بالذكرى الأولى لزواج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والاميرة رجوة، نشر الديوان الملكي الأردني الصورة الرسمية الأولى التي تظهر حمل الاميرة رجوة بطفلها الاول وقد تألقت بفستان باللون الأحمر من دار اليس اند اوليفيا.

وكان قد تكلل العام الأول من زواج الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين بالخبر السعيد لهما وللعائلة وهو انتظار المولود الأول لهما. وقد تم الإعلان عن الخبر من جانب الديوان الملكي الذي تشاركه مع الجمهور في أول أيام عيد الفطر وقال إن الأمير وعقيلته ينتظران مولودهما الأول صيف العام الحالي.

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