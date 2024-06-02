شكرًا من كل قلبي.. إليسا توجّه رسالة لجمهورها .. لهذا السبب

الفنانة/ اليسا

أعربت الفنانة إليسا عن سعادتها بردود الفعل وتفاعل الجمهور على أحدث ألبوماتها الغنائية “أنا سكتين” الذى طرحته خلال الفترة الماضية.

ونشرت الفنانة إليسا بوستر الألبوم، معلقة: «مبسوطة كتير بتفاعلكم مع ألبوم أنا سكّتين، بفضلكم فرحتي كبيرة، شكرا من كل قلبي على محبتكم وعلى دعمكم، إنتوا باختصار وفي كلمتين، نبض هيدا النجاح، حقيقة، فرحانة معاكم وفيكم».

واحتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “ أنا سكتين” خلال الأيام الماضية.

وأقامت إليسا حفلًا خاصًا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي في بيروت، وتحديدًا يوم 18 من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

وحققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم “أنا سكتين” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، وفي نفس السياق حقق أغنية “أنا سكتين” والتي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

مما جعلها أن تكون الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم

صدى البلد