قوات الدعم السريع تغتال طبيباً بأم ضواً بان

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع اغتالت المدير الطبي لمستشفى أم ضواً بان د. عمر السيد حاج مصطفى رباح بمنزله يوم الأحد 16 يونيو الحالي.

وأدانت اللجنة التمهيدية في بيان اليوم الثلاثاء هذه الجريمة، وقالت إنها امتداد للانتهاكات الجسيمة ضد الكوادر الطبية.

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