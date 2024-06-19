الرئيسية/أخبار/ انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مدن السودان أخبار 2024-06-19 آخر تحديث: 2024-06-19 انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مدن السودان من بينها البحر الأحمر ،بسبب عطل في سد مروي. 2024-06-19 آخر تحديث: 2024-06-19

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