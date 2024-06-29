أناقة وجمال نيللي كريم في باريس يلفتان الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية نيللي كريم الأنظار بإطلالتها الرائعة في أسبوع الموضة في باريس.

وظهرت نيللي كريم بإطلالة راقية، وستايل كاجوال، إذ اختارت فستان "كوتور" باللون الأبيض من تصميم اللبناني-العالمي جورج شقرا.

وارتدت نيللي فستان بنمط عصري مميز، جاء بقصة طويلة، بودون أكتاف، وتزين بخيوط فضية طويلة جاء على شكل شراشيب. كما أقرنت الفستان برداء طويل مع كمين منفوخين.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نيللي مكياجا رائعا أبرز جمال عيونها، وارتكز على الألوان البرونزية، أما شعرها فرفعته بالكامل للوراء بطريقة ناعمة، وتزينت بمجوهرات فاخرة من الذهب والماس، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفضي اللامع.

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