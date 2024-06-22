القاضي يؤكد قيسان آمنة ومستقرة

اكد الأستاذ جمال القاضي محافظ محافظة قيسان أن قيسان امنة ومستقرة وان حدودها مع اثيوبيا مؤمنة. وقال في تصريح ل(سونا) أن محافظته قد اكملت ترتيباتها لاستقبال فصل الخريف واعدت خارطة طريق لسد الفجوات الغذائية والخدمية فى فصل الخريف.

واوضح ان المحافظة غنية بالحقول البستانية مرحبا بخطوة وزارة الزراعة والغابات بإنشاء مراكز للخدمات الزراعية بالمحافظات موضحا أن هذه الخطوة ستسهم في لفت نظر المستثمرين للاستثمار في منتجات الفواكه بإنشاء مصانع تحويلية بالمحافظة.

لافتا إلى أن أشجار المانجو منتشرة بصورة كثيفة في المحافظة وهي في اشد الحوجة للاستثمار فيها وتسويقها خاصة وان المحافظة تعد واحدة من أكثر مناطق السودان انتاجا للمانجو، مؤكدا أن المستثمرين سيجدون العون وتسهيل الاجراءات للاستثمار في المحافظة.

وثمن القاضي خطوة تشجيع صغار المزارعين برفع سقف التمويل مع التركيز على استخدام التقانة عبر مراكز للخدمات الزراعية.

وناشد التجار والموردين بالاسراع لنقل وتوفير السلع الضرورية قبل انقطاع الطرق بين قيسان وحاضرة الاقليم الدمازين في فصل الخريف مشيدا بجهود وزارة الصحة واهتمامها بتوفير الدواء والمعينات في فصل الخريف.

داعيا الوزارة لتسليم حصة المحافظة من الدواء خاصة المرتبطة بامراض الخريف قبل وقت كاف معربا عن أمله ان تنشط جهات الاختصاص في تشييد طريق الدمازين قيسان لحيويته ولاهميته الاستراتيجية والتجارية.