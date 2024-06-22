قطر.. مشاهد حية للقبض على شخصين صادر ضدهما أحكام نافذة

الدوحة عرضت وزارة الداخلية مشاهد حية لجهود إدارة تنفيذ الأحكام في القبض على شخصين صادرة بحقهما أحكام نافذة بداية من عملية الرصد والمراقبة وصولاً إلى القبض والإحالة. ويظهر في الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة “إكس” مساء اليوم الثلاثاء، جهود إدارة تنفيذ الأحكام بداية من الرصد والمراقبة ثم المداهمة والاعتقال والاستجواب والتفتيش والقبض والإحالة. الشرق القطرية

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