البرهان يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وعبر تبون عن أُمنياته لرئيس مجلس السيادة و الشعب السوداني بالاستقرار والرفاه والرفعة وان يعود العيد على الأمة العربية والإسلاميه بالخير واليمن والبركات. وأكد تبون حرص بلاده الدائم على تمكين روابط الأخوة وترقية التعاون والتضامن بما يخدم الشعبين الشقيقين. سونا

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