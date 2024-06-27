أنشر هنا التوضيح الذي عممته إدارة الإعلام بديوان الزكاة تعليقاً علي ما أوردته في هذه الصفحة عن إستمرار الأمانة العامة للديوان في صرف الراتب الشهري لمحمد يوسف عزت أحد كبار المستشارين لحميدتي.. وسأبدأ الرد غداً بإذن الله بتساؤلات مشروعة حول مشروعية وملابسات عودة الأخ د. الأمين علي علوه لموقعه في إدارة الإعلام والدعوة بديوان الزكاة المنصب الذي شغله الرجل قبل 20 عاماًوحقق فيه فشلاً ذريعاً وهاهو يعود للعمل فيه مرة أخري بالمشاهرة.. فهل تحول ديوان الزكاة لتكية لمعالجة مشاكل موظفين سابقين تجاوزوا سن التقاعد؟! إليكم نص التوضيح… وغداً نعود بإذن الله.. عبدالماجد عبد الحميد..

بسم الله الرحمن الرحيم الأمانة العامة لديوان الزكاة بيان توضيحي الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله و صحبه ومن والاه لقد أورد الاخ الكريم/ عبد الماجد عبد الحميد في مقال له عن ما يحدث في ديوان الزكاة الاتحادي وأمانته العامة الكائنة بولاية كسلا ، حيث أورد(… بعثت الأمانة العامة لديوان الزكاة يوم امس للسيد محمد ابراهيم عزت شقيق المتمرد يوسف عزت براتبه لشهر يونيو ٢٠٢٤م!! ). كما أورد فى نفس المقال ظلت الأمانة العامة لديوان الزكاة علي تواصل مع شقيق يوسف عزت وترسل له راتبه بانتظام حتي أمس- ويقصد ٢٥/٦/٢٠٢٤م – حيث أرسلت له راتبه عن شهر يونيو الجاري!!. انتهي