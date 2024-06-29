أعلنت السفارة السعودية لدى بيروت، اليوم السبت، متابعتها تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مؤكدة دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.
وقالت السفارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس” إنها تحث المواطنين السعوديين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية على المغادرة بشكل فوري.
وشددت السفارة في بيانها على ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ.
وفي الآونة الاخيرة أعلنت العديد من الدول الأوروبية والإقليمية عن نيتها إجلاء رعاياها من لبنان بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل و”حزب الله” المستمرة منذ أشهر.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية يوم 21 يونيو الجاري، دعوتها لكافة مواطنيها بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة.
روسيا اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.