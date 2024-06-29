سويسرا تجرد إيطاليا من لقب اليورو

بلغ منتخب سويسرا، ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوزه 2-0 على إيطاليا حاملة اللقب، مساء اليوم السبت.

سجل ثنائية سويسرا، ريمو فريلير وروبين فارجاس في الدقيقتين 37 و46.

وقدم الأزوري، مباراة سيئة، ليخرج من دور ال 16، فيما ينتظر المنتخب السويسري في دور الثمانية، الفائز من لقاء إنجلترا وسلوفاكيا.

وبدأ المنتخب السويسري، المباراة، بضغط متواصل على إيطاليا، وشن محاولات للتوغل من الأطراف لكن دون خطورة.

واستمرت سيطرة سويسرا بشكل سلبي، وفي الدقيقة 12 أراد الجناح السويسري ندوي، ترويض كرة طولية من تشاكا، ليقابلها بتسديدة مباشرة لكنها ضلت طريق الشباك.

ومرر أيبشير، الكرة في عمق الدفاع الإيطالي، وحصل عليها إيمبولي وانفرد بالمرمى، لكن الحارس دوناروما أنقذ الموقف في الدقيقة 24.

ورد الأزوري بأول محاولة على المرمى بعد مرور 25 دقيقة، بعد مجهود فردي لكييزا في التوغل والمرور من الدفاع، وسدد الكرة لكن أكانجي حولها إلى ركلة ركنية.

وأطلق ريكاردو رودريجيز ظهير أيسر سويسرا، تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة لكنها مرت أعلى عارضة الحارس دوناروما.

وفي الدقيقة 37، تقدمت سويسرا بهدف مستحق عن طريق فريلير، مستغلا تمريرة ممتازة من فارجاس، ليستلم أمام المدافع مانشيني ويسدد داخل الشباك.

وتألق دوناروما وتصدى لهدف مؤكد لصالح سويسرا بالدقيقة (45+1) بعد ركلة حرة سددها فابيان ريدر، وتألق الحارس ولمسها بأطراف أصابعه لتضرب الكرة، القائم وتمر خارج الملعب.

وبحثا عن العودة في الشوط الثاني، قرر لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا، الدفع بزاكايني بدلا من الشعراوي.

وبعد أقل من 30 ثانية على انطلاق الشوط الثاني، ضاعفت سويسرا، النتيجة، عن طريق فارجاس بتسديدة متقنة من الناحية اليسرى داخل المنطقة وسكنت زاوية صعبة على دوناروما.

وكاد الطليان أن يقلصوا النتيجة في الدقيقة 51 بهدف عكسي بعد خطأ من المدافع فابيان شار، الذي شتت كرة بشكل خاطئ لتمر وتضرب بالقائم الأيسر لسومير.

ريتيجي الذي دخل بدلا من باريلا، استلم تمريرة على حدود المنطقة ليسدد كرة بيسراه من على حدود المنطقة، لكن سومير كان لها بالمرصاد.

وفي الدقيقة 74، وقف القائم، حائلا أمام الهدف الأول لإيطاليا، بعد كرة طولية مهدها ريتيجي برأسية إلى سكاماكا الذي سددها في القائم الأيمن لسومير.

وتبادل الطرفان، الهجمات دون خطورة على المرمى، لتنتهي المباراة بتأهل سويسرا إلى دور الثمانية.

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