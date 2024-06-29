انتي كدة رايحة حفلة حماقي.. ياسمين عز توجه رسالة لطالبات الثانوية العامة

ياسمين عز

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة لطلاب الثانوية العامة وخاصة الفتيات، متسائلة عن سبب وقوف الفتيات أمام المرآة قبل الذهاب إلى المركز التعليمية.

وقالت ياسمين عز لـ طلاب الثانوية العامة، أثناء تقديمها برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الجمعة: انتي ليه قبل ما تروحي السنتر بتقفي ساعة قدام المراية.. انتي كدة ذ مش رايحة السنتر .. لا انتي كدة رايحة حفلة حماقي”.

وتابعت ياسمين عز، ان انقطاع الكهرباء أصبح حديث الناس خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الأمر يتجاوز الجدل حول تخفيف الأحمال وأسبابه ومدته.

وخلال برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “MBC مصر”، قالت الإعلامية ياسمين عز: “انقطاع الكهرباء مش موضوع كوميدي عشان نهزر فيه، دي أزمة فيه ناس حقيقي بتعاني منها، يعني الناس اللي بتصور نفسها، وخصوصًا المراهقين والمراهقات، داخل المصعد أثناء انقطاع الكهرباء والهزار أو السخرية من الوضع، لا يا حبيبي ولا يا حبيبتي، هذا ليس هزارًا ولا يوجد أي شيء كوميدي في ذلك.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، ان هناك أشخاص يعانون من هلع وفوبيا من الأماكن الضيقة، وهذا مرض حقيقي وليس دلعًا بعض الناس لا يستطيعون التنفس لمجرد رؤية تلك المشاهد وأنتِ بتهزري ومحبوسة داخل المصعد وهو مظلم.”

وتابعت ياسمين عز، ان “حتى لو مش بتهزر، بتفتح فيديو وتتكلم، ايه اللي هتستفيده؟ حاول تتصرف وتخرج وتنادي على حد. هذا ليس موضوعًا يجب أن نعتبره عاديًا أو نمزح بشأنه ونعمل فيديوهات “تيك توك” داخل المصعد، دا مش هزار ومش هينفع يكون حاجة عادية وهذا ليس صحيحًا.”

استكملت الإعلامية ياسمين عز ، أن : “نريد أن تنتهي هذه المشكلة وأن تعود الكهرباء، لذا يجب علينا تجنب الفيديوهات التي لا فائدة منها، هذا ليس دور الأطفال أو المراهقين فقط، بل هو دور الآباء والأمهات الذين يشتكون من انقطاع الكهرباء، لا يجوز أن تشتكي من انقطاع الكهرباء بينما ابنك أو بنتك محبوسين في المصعد ولا يخافون، و زمان كان الأطفال يبكون ويصرخون من الخوف عند انقطاع الكهرباء، واليوم نجدهم يصورون “تيك توك” وهم محبوسون أنتم جيل جبار.”

صدى البلد