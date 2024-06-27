بيان توضيحي من النيابة العامة حول اطلاق سراح قناصيين اثيوبين

أصدرت النيابة العامة اليوم بيانا توضيحيا حول ما تم تداوله في المنصات الإعلامية بان وكيل نيابة القضارف اطلق سراح قناصة اثيوبيين يتبعون للدعم السريع بمقابل مادي.

و أكد البيان أن النيابة العامة بالقضارف لم تقيد اي دعوى جنائية تتعلق بقناصين اثيوبين ، وقالت إن هذا الخبر مفبرك لا صلة له بالحقيقة و ستتخذ النيابة الاجراءات القانونية الكفيلة لملاحقة مروجي الاكاذيب.

و فيما يلي تورد سونا نص البيان:-

تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي خبرا مفاده ان وكيل النيابة في ولاية القضارف يطلق سراح قناصة

اثيوبين يتبعون لقوات الدعم السريع المتمردة بمقابل مادي.

تؤكد النيابة العامة انه و حتى تاريخ نشر هذا البيان لم تقيد النيابة العامة القضارف اي دعوى جنائية تتعلق بقناصين اثيوبين ، وان هذا الخبر مفبرك لا صلة له بالحقيقة ..وسوف تتخذ النيابة الاجراءات القانونية الكفيلة لملاحقة مروجي الاكاذيب.

سونا