موعد حفل زفاف إيمي طلعت زكريا.. قصة حب منذ 12 عاما

احتفلت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، وكشفت إيمي طلعت زكريا لـ «الوطن» عن موعد حفل الزفاف: «إن شاء الله هيتم زواج آخر السنة، وأنا سعيدة بهذا العدد الكبير من رسائل التهنئة من المحبين»

وقالت إيمي طلعت زكريا: «كنا عايشين قصة حب من 12 سنة وبعدنا، والنصيب جمعنا تاني»

وكشفت الفنانة الشابة أن العريس من مدينة الإسكندرية، ويعيش خارج مصر، ويدعى محمد.

من أهم أعمال إيمي طلعت زكريا التي شاركت فيها، مسلسلات «جوز ماما، حامد قلبه جامد، أحلى أيام، الزوجة الرابعة، كشف مستعجل، مكتوب على الجبين».

الوطن نيوز