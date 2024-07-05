شرط الحصول على «معاش التقاعد».. 60 سنة هجرية

عن الفئات المستثناة من تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين، الفئات التالية: من بلغ أو تجاوز سن (50) هجرية عند سريان النظام ولديه مدد اشتراك لم يعوض عنها مهما كانت المدة ومن بلغت مدد اشتراكه التي لم يعوض عنها 240 شهر فأكثر عند سريان النظام مهما كان سنه.

ويقصد بعدد الاشتراك بالفقرتين أعلاه، مدد الاشتراك المحتسية وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين، ويعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان النظام من (48) و(15) أشهر ميلادية في حكم من بلغ من الخمسين سنة هجرية.

وكانت أبرز الأسئلة الشائعة حول الغير مشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد وتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين هو: أنا غير ملتحق بعمل حالياً ولم يسبق لي العمل، هل سأخضع لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد وتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين عند التحاقي مستقبلاً بعمل خاضع لنظام التقاعد العسكري. حيث كانت الاجابة بـ: لا، عند التحاقك بعمل خاضع لنظام التقاعد العسكري سيطبق عليك نظام التقاعد العسكري الحالي.​

وسؤال آخر حول مشترك لديه خدمة في النظام المدني 5 سنوات، وترك العمل دون صرف المدة ثم إلتحق بوظيفة على نظام التأمينات الاجتماعية لمدة 16 سنة ولم يقم بضم مدته إلى نظام التأمينات، ثم بدأ سريان النظام الجديد وعمره دون سن (50) هجرية، ماذا يطبق على المشترك، كانت الاجابة بـ:

يتم معاملة مدد الاشتراك في النظامين كمدة واحدة فيما يخص التصنيف فقط، وبالتالي فإن المشترك مستثنى من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد وكذلك مستثنى من تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين بسبب أن إجمالي مدة الاشتراك بلغت (21) سنة. وفيما يخص المدد المؤهلة للحصول على معاش التقاعد فتطبق الأحكام والشروط الخاصة بالنظام الخاضع له.​

وتساؤل آخر عن مشترك عمره وقت سريان النظام الجديد وتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين (51) سنة ميلادية ولديه مدة اشتراك (18) سنة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين (لم يعوض عنها)، متى يمكنه صرف المعاش، كانت الاجابة بـ:

السن النظامية للاستحقاق: يحق للمشترك الحصول على معاش التقاعد عند بلوغه السن النظامية للاستحقاق الخاصة به وهي (58) سنة ميلاديه (ما يعادل 60 سنة هجرية). والتقاعد المبكر: يحق للمشترك الحصول على معاش التقاعد المبكر عند أي عمر بشرط توفر مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهراً وذلك في كل نظام على حدة مع توقفه عن العمل الخاضع لأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين. وفي حال كان جزء من مدد الاشتراك في نظام التقاعد المدني وجزء آخر في نظام التأمينات الاجتماعية فيتم تطبيق نفس الشروط والأحكام للمدة المؤهلة للحصول على المنفعة في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين.

جريدة الرياض