مجلس الوزراء يصادق على الاستراتيجية الوطنية لحماية ورعاية الطفولة

صادق مجلس الوزراء في جلسته الخميس برئاسة عثمان حسين القائم بأعمال رئيس المجلس، الاستراتيجية القومية لرعاية وحماية وتنمية الطفولة في السودان. وقال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الدكتور عبد القادر عبد الله ابو، إن المجلس أمن على جميع التوصيات التى تعين الأطفال وتحقيق غاياتهم مع الشركاء على مستوى السياسة الوطنية والتنمية المستدامة ضمن استراتيجية حماية الأطفال. واعتبر امين المجلس القومي لرعاية الطفولة اجازة استراتيجية الطفولة في السودان، مؤشر على اهتمام الجهاز التنفيذي بالاطفال، مبينا ان هناك ٢٤ مليون طفل يحتاجون للرعاية. سونا

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