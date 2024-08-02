هشام الشواني: من يساهم عمليا في إطالة أمد الحرب هو من يربطها بأجندة سياسية وبمشروع كامل وخطاب أيدلوجي

قال هشام الشواني الأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية بأن من يساهم عمليا في إطالة أمد الحرب هو من يربطها بأجندة سياسية وبمشروع كامل وخطاب أيدلوجي. الجزيرة – السودان

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