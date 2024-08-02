متخصص بالشأن الأفريقي يكشف دلالات محاولة اغتيال البرهان وتداعياتها

البرهان - القائد العام

كشف الباحث محمد عبد الحميد الجزار، المتخصص بالشأن الإفريقى، دلالات محاولة اغتيال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والتي تم تنفيذها بطائرتين بدون طيار، استهدفت البرهان خلال حضوره حفل تخرج الدفعة 68 من الكلية البحرية، والدفعتين 20 و23 من الكلية الجوية والأكاديمية البحرية.

وأكد فى تصريح لفيتو، أن هناك مجموعة من الدلالات على هذه المحاولة أبرزها، أنها تأتي في وقت حساس تسعي فيه القوي الدولية والإقليمية إلي بدء جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا لمحاولة تسوية الصراع في السودان ووقف إطلاق النار، وهو ما سيؤثر علي مستقبل تلك المفاوضات. وواصل حديثه قائلا: تعبر محاولة اغتيال البرهان عن عدم مصداقية وعدم جدية ميليشيات الدعم السريع في تسوية الصراع من خلال المفاوضات السلمية، وأنها تسعي من خلال ادعائها الانخراط في المفاوضات إلي المماطلة وكسب مزيد من الوقت لتحقيق مزيد من الانتصارات العسكرية علي أرض الواقع خاصة بعدما سيطرت علي 8 عواصم من أصل 18 عاصمة ولاية سودانية بما فيها الخرطوم، فضلا عن انها تكشف المحاولة عن مدي القدرة التسليحية التي تمتلكها ميليشيات الدعم السريع بعد استهدافها للبرهان بطائرات بدون طيار في خطوة لم تقم بها القوات المسلحة السودانية حتي الآن، فلم يتم استهداف قيادات ميليشيات الدعم السريع من خلال الطائرات بدون طيار، كما تكشف أيضا عن الدعم العسكري والمخابراتي واللوجستي الذي تقدمه القوي الإقليمية والدولية الداعمة لميلشيات الدعم السريع.

وتابع: تكشف تلك المحاولة عن مصداقية حالة انعدام ثقة قيادات الجيش في ميلشيات الدعم السريع، وأنهم مجرد مرتزقة يعملون لنهب وتدمير السودان لتحقيق مصالحهم الضيقة، وتحقيق مخططات خارجية تسعي لتدمير السودان.

بالإضافة إلى أنها تعبر محاولة الاغتيال كذلك عن أن القوي الدولية والإقليمية الداعمة لميلشيات الدعم السريع ترفض تسوية الصراع المشتعل في السودان في الوقت القريب، وذلك لأن محاولة اغتيال البرهان من قبل ميلشيات الدعم السريع لابد أن تكون حظيت بدعم حلفاء زعيم المرتزقة حميدتي , وأعطوه الضوء الأخضر لتنفيذها , وهو ما سوف يؤجج نيران الحرب، وخاصة بعد فشل محاولة الاغتيال.

أضاف الجزار: سوف تؤثر محاولة اغتيال البرهان سلبا علي مسار ومصير مفاوضات جنيف التي كان مقررا لها أن تنعقد خلال 14 أغسطس الحالي , وذلك يتضح بعد تصريح البرهان بعد محاولة اغتياله حيث تعهد بسحق خصومه , واستبعد المفاوضات.

كما أضاف أنه لن يتراجع ولن يستسلم ولن يتفاوض، وبهذا يتغير موقفه بعدما كانت وزارة الخارجية السودانية قد وافقت علي الإنضمام إلي مفاوضات جنيف التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية , مشترطة أن تخرج ميلشيات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها من منازل المدنيين، وأن تتم المفاوضات بالتنسيق مع الحكومة السودانية، لكن محاولة اغتيال البرهان قد تعجل بفشل المفاوضات وعدم عقدها من الأساس أو حتي تأجيلها لإشعار آخر.

بوابة فيتو