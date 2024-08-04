وجبة الإفطار وجلسات الدعم النفسي.. مواصلة مطابخ نفير العباسية تقلي

الحملة القومية للتضامن مع المحاصرين في جبال النوبة __العباسية تقلي
تستمر الحملة القومية للتضامن مع المحاصرين في جبال النوبة __(العباسية تقلي) في تقديم خدماتها بمراكز الايواء المختلفة بالمحلية.
حيث شهدت صباح السبت تقديم وجبة الإفطار وجلسات الدعم النفسي لاكثر من 850 نازح بمركز ايواء مدرستي ابودجانه و الحميراء كما تم توزيع ادوات مكتبية و ادوات رسم للأطفال
حيث يقيم بهذة المراكز النازحين القادمين من مناطق المرات، جنقارو، المخرف واللبانة.
*يوجد بمراكز الإيواء المختلفة وخارجها بمحلية العباسية تقلي اكثر من 45 الف نازح حسب الاحصائيات الرسمية يعانون من انعدام الغذاء وكافة الاحتياجات الأنسانية .
*الحملة القومية للتضامن مع المحاصرين في جبال النوبة _العباسية تقلي تدعو كافة السوانين بصفة عامة وابناء جبال النوبة بصفة خاصة للتضامن ودعم المحاصرين لأنقاذ الوضع الإنساني وفك الحصار وعودة الحياه لي طبيعتها
# الحملة القومية للتضامن مع المحاصرين في جبال النوبة __ العباسية تقلي
# الإنسانية اولآ _ضد الحصار
# إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين .
مبارك أردول
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