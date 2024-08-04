وجبة الإفطار وجلسات الدعم النفسي.. مواصلة مطابخ نفير العباسية تقلي

الحملة القومية للتضامن مع المحاصرين في جبال النوبة __العباسية تقلي

تستمر الحملة القومية للتضامن مع المحاصرين في جبال النوبة __(العباسية تقلي) في تقديم خدماتها بمراكز الايواء المختلفة بالمحلية.

حيث شهدت صباح السبت تقديم وجبة الإفطار وجلسات الدعم النفسي لاكثر من 850 نازح بمركز ايواء مدرستي ابودجانه و الحميراء كما تم توزيع ادوات مكتبية و ادوات رسم للأطفال

حيث يقيم بهذة المراكز النازحين القادمين من مناطق المرات، جنقارو، المخرف واللبانة.

*يوجد بمراكز الإيواء المختلفة وخارجها بمحلية العباسية تقلي اكثر من 45 الف نازح حسب الاحصائيات الرسمية يعانون من انعدام الغذاء وكافة الاحتياجات الأنسانية .

*الحملة القومية للتضامن مع المحاصرين في جبال النوبة _العباسية تقلي تدعو كافة السوانين بصفة عامة وابناء جبال النوبة بصفة خاصة للتضامن ودعم المحاصرين لأنقاذ الوضع الإنساني وفك الحصار وعودة الحياه لي طبيعتها

# الحملة القومية للتضامن مع المحاصرين في جبال النوبة __ العباسية تقلي

# الإنسانية اولآ _ضد الحصار

# إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين .

مبارك أردول