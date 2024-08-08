خطفت حسناء الفن السوداني الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة أفراح عصام, صورة على حسابها ظهرت من خلالها وهي راكبة على ظهر فرس. وحظيت الصورة باهتمام كبير من قبل محبي ومتابعة أفراح الشعب, وكانت الفنانة قد كتبت على الصورة التي تجاوز عدد المعجبين بها الآلف معجب (لا تشدو سروجكم على غير الأصيل فمقعد السرج على ظهر الناقص تميل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني تخطف الأضواء بإطلالة جديدة وهي راكبة على ظهر فرس وتقول: (لا تشدو سروجكم على غير الأصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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