فاجأت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو, متابعيها ستغير من حياتها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أفرو, كانت قد ظهرت في بث مباشر مع الناشطة المعروفة كوثر عبد الله.
وكشفت المودل المثيرة للجدل خلال حديثها مع ماما كوكي, أنها ستعلن قريباً زواجها بالمملكة العربية السعودية التي تقيم فيها من رجل أعمال سعودي الجنسية.
وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن رجل الأعمال السعودي يعد من الأثرياء مستعد لوزنها بالذهب ويملك أسطول سيارات.
وكشفت آية أفرو, عن السيارة الفارهة التي ظهرت بها في افتتاح مطعم سوداني بحي غبيرة بالعاصمة الرياض, وقالت أنها تتبع لأسطول عريسها المرتقب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو تفاجئ متابعيها: (سأعلن قريباً عن زواجي من رجل أعمال سعودي جاهز لوزني بالذهب والسيارة الفارهة التي ظهرت بها في غبيرة واحدة من أسطول سياراته) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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