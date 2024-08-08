اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق العمل في مطار كسلا

أعلنت إدارة المطارات الولائية، اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية ومدخلات التشغيل لانطلاق العمل بمطار كسلا شرقي السودان، الذي يعد الثاني بعد مطار بورتسودان .

وقال مدير إدارة المطارات الولائية والمهابط، إنه سجل زيارة إلى كسلا بهدف الوقوف على المطار بعد صدور قرار بفتح المجال الجوي للمنطقة الشرقية وذلك لرفع كفاءة التشغيل خلال أسبوعين بمعالجة المدرج وفقا للخطة الواردة من إدارة سلامة المطارات.

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