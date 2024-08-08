حملة واسعة داخل صفوف تجمعات مليشيات التمرد بولاية الجزيرة لجمع ونزع أجهزة ( ستارلنك) بعد تنامي ظاهرة فتح محال تجارية تتبع لضباط كبار في المليشيا بتبادلون الإتهامات بينهم بعد رفض عدد من الجنود تعليمات المشاركة في القتال بالخرطوم وسنار ومدني وتفضيلهم العمل بأسواق المنهوبات خاصة في أسواق منطقة تمبول.. الخلافات إمتدت إلي التجارة في المواد الغذائية التي تدخل إلي ولاية الجزيرة من مدن وقري الولايات المجاورة عن طريق التهريب الذي تحميه شخصيات نافذة في المليشيا تجني من خلفه مليارات الجنيهات..خط الإمداد الرئيسي بالمواد الغذائية مدني الخرطوم يبدأ من حلة كوكو وبحري وسوبا وينتهي بقرية معروفة بريفي شرق الهلالية زارها قبل أيام لواء مليشي آدم جدو وقدم الشكر لتجار المنطقة المتعاونين مع مليشيا وعصابات التمرد.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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