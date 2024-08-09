ماذا قالت وفاء عامر لشقيقتها آيتن عامر بعد طرح كليب إفراج؟

حرصت الفنانة وفاء عامر على الترويج لأغنية شقيقتها الفنانة أيتن عامر الجديدة التي طرحتها أمس تحت عنوان «إفراج»، وأعادت وفاء عامر نشر صورة بوستر الأغنية وعلقت عليها وكتبت: «مبروك يا حبيبتي».

وكانت أيتن عامر قد طرحت أغنية افراج، أمس الخميس، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وهى الأغنية صاحبة البوستر التي ظهرت خلاله منذ أيام بملابس السجن ولاقى ردود أفعال واسعة على السوشيال وتساءلوا عن نوعية العمل الفني.

أغنية «إفراج» لـ أيتن عامر من كلمات احمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف، وقام باخراج الكليب محمد حسن أوكا، وتم تصويره بالكامل في دبي.

وحققت أيتن نجاحًا من خلال أغنيتها الأخيرة «مثيرة للجدل» على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب.

المصري اليوم