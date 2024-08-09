الرئيسية/آراء/ عبد الماجد عبدالحميد: من يدفع أجرة الأروكسترا.. يختار اللحن!! آراء 2024-08-09 آخر تحديث: 2024-08-09 عبدالماجد عبدالحميد 2024-08-09 آخر تحديث: 2024-08-09

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