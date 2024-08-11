أوضح التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل أمس عن هطول أمطار غزيرة بمحلية شندي بلغت ١٢٠ملم نتج عنها وفاة طفلتين بمنطقة المسيكتاب -تضرر عدد(٦٢) منزل جزئيا موزعة بين مناطق التراجمة الغابة والدوشين شرق وغرب ، كما حدث إضرار بالمزارع بلغ (٦٠فدان) بمنطقة التراجمة وإتلاف (١٢٩٧ جوال بصل) ومازال الحصر مستمر.
وفي محلية أبو حمد أفلحت جهود قوات الدفاع المدني وشرطة المحلية والمتطوعين من المحلية في إجلاء العالقين بمناطق التعدين وبعض المناطق وإنتشال جثة لمعدن بمنطقة أب سلم وتتواصل عمليات الحصر بعدد من مناطق المحلية.
وحافظ الفاصل المداري ومنخفض الهند الموسمي على موقعهما داخل مصر مع توقع هطول أمطار غزيرة بالولاية مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح .
درجات الحرارة لهذا اليوم :
عطبرة: ٣٨-٢٧
شندي:٣٦-٢٤
أبوحمد:٣٩-٢٨
تناشد الغرفة المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مجاري الأودية والخيران وإتخاذ كافة التدابير التي تحافظ على سلامة الأسر والمواطنين عامة.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.