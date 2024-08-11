أوضح التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل أمس عن هطول أمطار غزيرة بمحلية شندي بلغت ١٢٠ملم نتج عنها وفاة طفلتين بمنطقة المسيكتاب -تضرر عدد(٦٢) منزل جزئيا موزعة بين مناطق التراجمة الغابة والدوشين شرق وغرب ، كما حدث إضرار بالمزارع بلغ (٦٠فدان) بمنطقة التراجمة وإتلاف (١٢٩٧ جوال بصل) ومازال الحصر مستمر.

وفي محلية أبو حمد أفلحت جهود قوات الدفاع المدني وشرطة المحلية والمتطوعين من المحلية في إجلاء العالقين بمناطق التعدين وبعض المناطق وإنتشال جثة لمعدن بمنطقة أب سلم وتتواصل عمليات الحصر بعدد من مناطق المحلية.

وحافظ الفاصل المداري ومنخفض الهند الموسمي على موقعهما داخل مصر مع توقع هطول أمطار غزيرة بالولاية مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح .

درجات الحرارة لهذا اليوم : عطبرة: ٣٨-٢٧ شندي:٣٦-٢٤ أبوحمد:٣٩-٢٨