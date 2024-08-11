بتمويل من وزارةالماليةوصول أجهزةقسطرةالقلب لمركزي بورتسودان ودنقلا

د. هيثم وزير الصحة المكلف

في إطار جهود وزارة الصحة الإتحادية في إستمرار الخدمات الصحية المتخصصة، تم توفير أجهزة قسطرة القلب لمركزي الولاية الشمالية مستشفى دنقلا و مركز بورتسودان بولاية البحر الأحمر بتمويل من وزارة المالية الإتحادية حيث توفر التدخلات العلاجية لأمراض وجراحة القلب وفق خطة المركز القومي لأمراض وجراحة القلب وزارة الصحة الاتحادية للمساهمة في إعادة الخدمات بالمراكز علما انه خلال النصف الأول من العام 2024 فقط تم إجراء أكثر من 1500 قسطرة قلب علاجية و تشخيصية مجانا على نفقة الدولة.

وأشار وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم في تصريح صحفي إن المراكز العاملة حاليا والتي حققت هذا العدد من التدخلات هي مراكز مروي وشندي وعطبرة والابيض حيث أسهمت بقدر كبير في سد الفجوة بعد توقف العمل بمستشفيات ولاية الخرطوم والجزيرة بعد إستهدافها من قبل مليشيات الدعم السريع وكانت هذه المستشفيات تقدم خدمات العلاج لمرضى القلب.

من جانبه أشار مدير المركز القومي للقلب د. صلاح الباشا إلى ان هذا العمل يأتي تحت إشراف كبار الإستشاريين الذين إنتقلوا للعمل بالمراكز بتنسيق ودعم من وزارة الصحة الإتحادية لتطوير الخدمات الصحية بالولايات مؤكدا تخطيط المركز القومي لاستجلاب مزيد من القساطر القلبية لفتح ثلاثة مراكز جديدة في ثلاث ولايات قريبا ان شاءالله.

سونا