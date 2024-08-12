ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام المستهلكة في الإسكندرية

الاسكندرية

شن المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة رافقه خلالها المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وفريق العمل التابع له باكينام مصطفى وفاطمة إبراهيم، وسالي أنور مفتشين الإدارة.

وتم خلال الحملة ضبط مصنع لتجميع زيوت الطعام المستهلك وإعادة معالجته بالمواد الكيماوية والتصفية لإعادة تدويره واستخدامه، وتم مصادرة كمية 255 طنًا من الزيوت.

كما تم مصادرة 5 جراكن معبأة بالزيوت المستعملة زنة الجركن الواحد 18 كجم تقريبا، و10 صفائح معبأة بالزيوت المستعملة زنة الصفيحة الواحدة 16.800 كجم تقريبا، و4 براميل معبأة بالزيوت المستعملة زنة البرميل الواحد 40 كجم تقريبا.

فيما تم مصادرة 20 عبوة بلاستيك معبأة بها زيت مستعمل زنة العبوه 20 كجم تقريبا، و7 مكعبات معبأة بها زيوت مستعملة زنة المكعب الواحد 850 كجم تقريبا، و12 برميل صفيح معبأ زيوت تستخدم لمبردات المواتير زنة الواحد 100 كجم تقريبا، وحوض به 1750 كجم تقريبا زيت به شوائب، و3 تنكات فارغة سعة التانك الواحد 20 طنًا تقريبًا.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على وكيل النائب العام.

الشروف نيوز