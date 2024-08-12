تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المعروفة أمول المنير, ترقص على أنغام إحدى الأغنيات السودانية الخفيفة. ورقصت أمول المنير, زوجة الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, بطريقة مثيرة على أنغام (دكتورة مجيهة نايرة نورة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع “أمول المنير” تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة على أنغام (دكتورة مجيهة نايرة نورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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