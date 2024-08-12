وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى العاصمة الأنغولية لواندا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس جواو لورنسو. وكان في استقباله بمراسم رسمية في القصر الرئاسي، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان وأنغولا. وخلال اللقاء، قدم البرهان شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الراهنة في السودان، مؤكداً التزام الحكومة بمبادرات السلام المطروحة. الحدث_السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى العاصمة الأنغولية لواندا في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.