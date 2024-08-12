تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج شاعر القوات المسلحة والمقاتل ضمن صفوفها ود البرير الكردفاني.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الشاعر ود البرير, كان قد تفاجأ الجميع بإعلانه زواجه للمرة الثانية خلال الحرب.
وكان الكردفاني قد تزوج في المرة الأولى إبان بدايات الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي, ليعلن زواجه الثاني عبر حسابه على فيسبوك.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تسابق أصدقاء العريس على إكرامه بالمال, حيث قاموا بمنحه أموال طائلة قدرت بمليارات الجنيهات قاموا برميها عليه على طريقة النقطة وسط دهشة الجمهور والمتابعين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد زواجه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة.. عريس القوات المسلحة “ود البرير” يحصل على أموال طائلة من النقطة تقدر بمليارات الجنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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