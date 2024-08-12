شاهد بالصور.. (هل من شوفة تاني ام هي مستحيلة !؟) من القاهرة.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب خلال الصور من إحدى الحفلات الغنائية التي أحيتها بالعاصمة المصرية القاهرة. وخطفت المطربة الشهيرة أنظار المتابعين بإطلالتها الأنيقة, والتي كتبت عليها: (هل من شوفة تاني ام هي مستحيلة !؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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