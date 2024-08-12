عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو لإشعال مواقع التواصل بمقطع فيديو جديد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو, وهي ترتدي أزياء مثيرة للجدل وتستعرض بجسمها في وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة. ورقصت نجمة السوشيال ميديا على أنغام إحدى الأغنيات الهابطة للفنانة عشة الجبل, والتي تصنف على أنها من أغنيات “المغارز”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل وتستعرض جسمها أثناء تقديمها وصلة رقص فاضحة داخل غرفتها على أنغام أغاني المغارز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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