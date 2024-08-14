وزارة التنمية الاجتماعية: 10.5 مليون نازح ولاجئ بسبب الحرب في السودان

حرب السودان قال الأستاذ جمال النيل عبدالله وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية أن عدد النازحين منذ إندلاع الحرب في السودان بلغ 8.5 مليون نازح بالإضافة لمليوني لاجئ هاجرو من السودان للدول المجاورة. وأكد في تصريح خاص (لسونا) أن جهود الدولة مستمرة عبر اللجنة العليا واللجنة المتخصصة في وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني والجهات ذات الصلة لمعالجة قضايا النزوح وذلك بتوفير أكثر من 400 ألف طن من المواد الغذائية والايوائية والصحية وذلك بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات العربية والاقليمية وجهود الدولة في المركز والولايات بالإضافة لجهود الدولة في حماية وفحص المساعدات وإيصالها لمستحقيها. وأوضح الوكيل بأنه تم إيصال أكثر من 4 آلاف طن من الحبوب والأدوية للاجئين السودانيين في شرق تشاد بسبب الاعتداء من المليشيا المتمردة على مدينة الجنينة وذلك بتمويل من وزارة المالية الاتحادية وبتنسيق مع وزارة الخارجية. واشار لضعف مشاركة المنظمات الدولية والذي لا يتجاوز 20% من المخطط للمسارات المختلفة للاتفاقيات فيما يتعلق بتوصيل الإغاثة للسودان . سونا

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