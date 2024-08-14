“من الجنسيات السودانية، واليمنية، البنجلاديشية، والهندية” .. “الأمن البيئي” بتبوك يضبط (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين من الجنسيات السودانية، واليمنية، البنجلاديشية، والهندية، مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (4) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
جريدة المدينة
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