محامي الرئيس المعزول “البشير” يكشف تطورات سفره إلى الخارج

لا تزال قضية سفر الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى الخارج محل تساؤلات في السودان، حيث كشفت هيئة المحامين التي تدافع عنها آخر تطوراتها.

وقال عضو الهيئة محمد الحسن الأمين، إن هناك حوار مع الأجهزة المختصة للسماح للبشير بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، حسبما ذكر موقع “السوداني نيوز”، اليوم الاثنين، الذي أوضح أنه تم نقل البشير إلى مشفى بمدينة مروي، قبل أيام، بحسب سبوتنيك .

وتابع الأمين: “إن تم الموافقة على سفر البشير إلى الخارج، فسيكون السبب هو العلاج”، مضيفا: “الحوار لا يزال جاريا حول هذا الأمر” وفقا لاخبار السودان.

ويمثل نقل البشير إلى مدينة مروى أول مرة يخرج فيها الرئيس السابق من العاصمة الخرطوم منذ سقوط حكمه في 11 أبريل/ نيسان 2019.

وفي تصريحات سابقة قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق إن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.

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