واصلت المليشيا المتمردة قصف الاحياء السكنية في كرري وأمدرمان وأمبدة ضمن سلسلة جرائمها ضد المواطن وادي القصف الي مقتل الأبرياء وتسبب في الاذي الجسيم لاعداد كبيرة.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة زار اليوم أسر شهداء التدوين ووقف على أحوال الجرحى رافقه مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني وشملت الجولة مركز بردايس لإيواء الوافدين من

مواقع مختلفة وتم قصف المركز أثناء ممارسة الأطفال للرياضة وخلف القصف إستشهاد طفلين و١٣ جريح في وقت استشهد بعض أباء الأطفال في معركة الكرامة ومن نجا من الموت اصيب بجروح عميقة

كما زار الوالي بيت الشهداء بالجرافة والذي استشهد فيه جميع أفراد الاسرة عدا الوالد

وقال الوالي ان المليشيا شردت هذه الأسر وظلت تطاردهم بالدانات وبهذه الممارسات الوحشية الجبانة مما يؤكد ان حرب المليشيا تستهدف المواطن بشكل مباشر . المصدر إعلام ولاية الخرطوم

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يتفقد الجرحى وأسر شهداء القصف المدفعي للمليشيا لاحياء المواطنين ومراكز الإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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