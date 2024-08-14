شاهد بالفيديو.. حصر مئات السيارات المفقودة والمدمرة بسبب الحرب داخل “حوش” لإدارة المرور بأم درمان لتسهيل عملية تسليمها للمواطنين

قامت إدارة المرور بمدينة أم درمان بحصر وجمع سيارات المواطنين المفقودة والمدمرة بسبب الحرب داخل ساحة بأم درمان. وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فقد قامت إدارة المرور بجمع مئات السيارات داخل “حوش” بحي العرضة بأمد درمان. وأظهر الفيديو دمار كبير في عدد من السيارات التي ظهر عليها الرصاص بسبب الحرب الطاحنة التي شهدتها العاصمة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد ناشرو المقطع أن إدارة المرور قامت بحصر السيارات بغرض تسهيل تسليمها لأصحابها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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