مليشيا الدعم السريع تشن هجوماَ مدفعياً على مدينة الأبيض وسقوط (6) ضحايا وإصابة (49) من الأبرياء

شنّت مليشيا الدعم السريع اليوم، هجوماً عنيفاً عبر التدوين المدفعي على المواطنين في مدينة الابيض، ما أوقع وفيات وإصابات لعشرات المواطنين الأبرياء.

ونتجت عن الهجوم الوحشي وفاة (6) مواطنين، (5) منهم نساء، وإصابة (49) مواطناً ومواطنة، يتلقون العلاج والاسعافات بمستشفى الأبيض الدولي التابع لجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي . صحيفة السوداني

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