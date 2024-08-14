رئيس وفد التشاور الحكومي .. مفاوضات جنيف لا تنهي الحرب وخيارات السودان باتت صعبة جدا اما ان يكون واما الا يكون

رئيس وفد التشاور الحكومي الى جدة #وزير_المعادن محمد بشير ابونمو:-

▪️مفاوضات جنيف لا تنهي الحرب وخيارات السودان باتت صعبة جدا اما ان يكون واما الا يكون.

▪️في جدة طلبنا من #الامريكان إعطاءنا سبب واحد لتحويل المفاوضات من #جدة لجنيف ولم تكن لديهم اجابة مقنعة فما هو المنطق في اصرارهم على قيام المفاوضات بغياب طرف اساسي واصيل فيها؟

▪️الامريكان يتحدثون عن م_وت الناس بالجوع لعدم وجود ممرات امنة للاغاثة ويتجاهلوا في الوقت نفسه م_وت العشرات بشكل يومي بسبب التدوين المستهدف للمدنيين فايهما ابشع الم_وت بالجوع؟ ام استهداف الاطفال وتقطيع الاوصال؟

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