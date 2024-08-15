محمد عادل إمام يحتفل بتحقيق إيرادات فيلم «اللعب مع العيال» 50 مليون جنيه

احتفل الفنان محمد عادل إمام بتحقيق إيرادات فيلم «اللعب مع العيال» 50 مليون جنيه في مصر، ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» معلقا: «الحمدلله، ولسه مكملين إن شاء الله، اللعب مع العيال محمد عادل إمام».
يشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال عددا من الفنانين منهم، محمد عادل إمام، وأسماء جلال، وباسم سمرة، وحجاج عبد العظيم، ويزو ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.
الوطن نيوز
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