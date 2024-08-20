نائب رئيس مجلس السيادة يطلع على مجمل الأوضاع بسنار

إطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير* على مجمل الأوضاع بولاية سنار لاسيما الإنسانية والأمنية بعد الهجوم الغاشم للمليشيا الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين .

وتلقى سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم والي ولاية سنار الأستاذ توفيق محمد علي تنويراً شاملا حول الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية والمتأثرين بالحرب متعهدا بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمواطني الولاية .

من جانبه أوضح والي ولاية سنار أنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على الأوضاع بالولاية مشيراً إلى أن الولاية تمارس نشاطها من محلية سنار ومحليات شرق سنار و أن حكومة الولاية قامت بالطواف على ولايات النزوح للأطمئنان على الجرحى والمصابين جراء هجوم المليشياالمتمردة معرباً عن أمله في تقديم الخدمات الضرورية والمساعدات للمواطنين.

وأوضح أن نائب رئيس مجلس السيادة وعد بتذليل كافة العقبات التي تحول دون إنسياب المساعدات والوقوف مع مواطني الولاية. سونا

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