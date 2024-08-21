مجلس حكومة شمال كردفان يترحم على شهداء قصف المليشيا للمدارس

الفولة - غرب كردفان

ترحم مجلس حكومه شمال كردفان على شهداء القصف العشوائي من الطلاب والمواطنين العزل جراء القصف من قبل المليشيا المتمردة لمدينه الأبيض موخرا وادان القصف الجبان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي انعقد بأمانة الحكومة بالابيض برئاسه الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي شمال كردفان وتمنى المجلس عاجل الشفاء للمصابين والجرحى.

واوضح الأستاذ عبد المطلب عبد المتعال الامين للمجلس للثقافة والاعلام الوزير المكلف الناطق الرسمى بإسم حكومه الولايه فى تصريح لسونا عقب الاجتماع ان المجلس استمع لتقرير حول سير العمليه التعلمية على مستوي محليات الولايه قدمته مدير ديوان الحكم المحلى الأستاذة ابتسام السقدى واوضح التقرير استنئاف العمليه التعلمية حسب الجدول المعلن من وزاره التربيه والتعليم.

وكشف التقرير التفاوت فى نسبة الحضور من الطلاب والمعلمين كما قدم الأستاذ وليد محمد حسن الوزير المكلف الوزارة التربيه والتعليم تقرير للمجلس حول سير العمليه التعلمية الذي اكد ان العمليه التعلمية مستمره مطالبا اولياء الامور بحث ابناءهم بالذهاب للمدراس.

واكد سيادته ان الولايه مستمره فى وضع التدابير اللازمه لحفظ الامن والاستقرار بالولاية واضاف الناطق الرسمى بإسم حكومه الولايه ان المدير التنفيذي لمحليه ام روابة حول الاوضاع بالمحليه فى الجانب الأمني خاصه فى اداريه ود عشانا.

مبينا أن هناك عوده طوعيه للمواطنين الذين نزحو كما اوضح ان الموسم الزراعى مبشر بجانب استقرار الوضع الصحى بود عشانا بجانب استمرار التعليم وقال سيادته ان المنطقه ستشهد نشاط دوره رياضيه.

وكشف عبد المطلب ان مجلس حكومه الولايه استمع لتنوير من مدير قطاع التنمية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني حول موقف المركز الجديد والمدراس التى تم إخلائها.