شاهد بالفيديو.. التيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد يستعد للزواج من الحسناء “ناريمان” بعد أن وافق على شرطها بترك السوشيال ميديا وساخرون: (الله يديها العافية ريحتنا منه)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع التيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد, وهو داخل محل حلاقة سوداني بالسعودية.

وأكد ناشرو المقطع أن أبو أحمد, يستعد لدخول القفص الذهبي بالزواج من صديقته حسناء تطبيق تيك توك “ناريمان”, التي وافقت على الزواج منه بعد أن وافق على شرطها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن “ناريمان” كانت قد اشترطن على التيك توكر الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, ترك السوشيال ميديا نهائياً حتى توافق على الزواج منه.

وبحسب ما أكدت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الناشرة للمقطع فقد وافق أبو أحمد وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها (الله يديها العافية ريحتنا منه).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)