“القردود، جبل الدير، سدرة، عرش اليوي أم عش كرشوم، و دمبير” .. نفير العباسية تقلي

بمدرسة الحميراء، لعدد العشرات من الأسر من بينهم مئات الأطفال، النازحون من مناطق ( القردود، جبل الدير، سدرة، عرش اليوي أم عش كرشوم، و دمبير)….. مبارك أردول

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